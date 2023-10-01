Big Data от всех болезней

Аналитика больших данных, агрегирующая информацию о человеке — его генах, микробах, продуктах межклеточного обмена, состоянии органов и тканей, реакции систем организма на различные нагрузки, — помогает находить корреляции между процессами в организме и развитием заболеваний.
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