Полыхало страшно: частное подворье выгорело в Уссурийске

Полыхало страшно: частное подворье выгорело в Уссурийске

Мощный пожар случился неподалеку от Китайского рынка в Уссурийске. Частный дом вспыхнул, когда жильцы крепко спали.

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