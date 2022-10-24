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«Коммерсант»: ИТ-компаниям не понравилась идея фонда компенсаций за утечки данных

«Коммерсант»: ИТ-компаниям не понравилась идея фонда компенсаций за утечки данных

Создание фонда материальной компенсации для пострадавших от утечек данных россиян по предложению Минцифры нецелесообразно и «демотивирует инвестировать в кибербезопасность», передает «Коммерсант» со ссылкой на мнение Ассоциации больших данных (АБД).

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