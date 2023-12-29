Росстат раскрыл уровень средней зарплаты жителей Пермского края

Среднемесячная зарплата в Пермском крае по итогам 2022 года составила 56,4 тысячи рублей. По этому показателю регион занял третье место среди субъектов Приволжского федерального округа после Татарстана и Нижегородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии