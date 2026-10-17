Новак отметил, что в настоящее время рынок испытывает дефицит нефти в размере 4-6 млн баррелей в сутки, что обусловило рост цен и высокую волатильность.
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