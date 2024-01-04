Производители фотокамер решили бороться с дипфейками. Добавлением цифровой подписи

Компании Nikon, Sony и Canon разработали технологию борьбы с дипфейками для будущих беззеркальных и зеркальных фотокамерЦифровая подпись на снимках, сделанных новыми камерами производства Nikon, Sony и Canon, будет подтверждать подлинность и источник происхождения изображений.
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