Телеканал "78" Минюст России потребовал ликвидировать благотворительный фонд Елены Исинбаевой, так как организация фактически прекратила деятельность после отъезда двукратной олимпийской чемпионки за границу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АР Ну вот и всё. Миг...
- Зло в белом халат...
- О «зубы дракона» ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым