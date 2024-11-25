Ямальцы сбросили сотню килограммов в проекте дистанционного похудения. Фото

В Надыме (ЯНАО) подвели итоги проекта по дистанционному снижению массы тела «Сбрось лишнее», в котором 100 северян из разных уголков Ямала полгода худели под руководством специалистов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
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