В Находке Приморского края полицейские и общественники приняли участие в профориентационном мероприятии

В Находке в Доме молодежи прошло ежегодное городское мероприятие для детей из пришкольных лагерей в «Мире профессий», в котором приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и члены Общественного совета при ОМВД России по городу Находке.
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