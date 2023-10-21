В Пермском крае с 2024 года начнут развивать регби

Губернатор региона подписал план развития на 2024-2026 годы.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор Спортивной Федерации регби России Павел Федоров подписали план о развитии регби в регионе.
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