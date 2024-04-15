В Свердловской области подвели итоги зимнего учета охотничьих ресурсов

В Свердловской области проведены масштабные работы по учету дикой фауны. Зимний учет показал, что леса Среднего Урала обитаемы значительным числом диких животных и птиц, что является важной информацией для дальнейшего планирования охотничьего хозяйства и охраны природы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии