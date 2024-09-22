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Отпрыски сатаны под украинским флагом. Как чеченцы попали в ВСУ и что Кадыров предложил им

Отпрыски сатаны под украинским флагом. Как чеченцы попали в ВСУ и что Кадыров предложил им

Украинская сторона всеми силами старается раздувать костер межнациональной розни. Одна из ставок — на чеченских сепаратистов, которых заботливо приютили за границей.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
На Украину НЕЧИСТЬ СО ВСЕГО МИРА СТЕКАЕТСЯ.
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43 мин.
Дмитрий Танцюра
ну так баня
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41 мин.
лл
лина любимцева
Вернее, чистилище?
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40 мин.

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