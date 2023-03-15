Президент Гондураса Кастро: Тегусигальпа установит дипотношения с КНР

Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что правительство страны приняло решение об установлении дипломатических отношений с Китаем, которые отсутствуют между ними по причине признания центральноамериканской республикой суверенитета Тайваня.
Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что правительство страны приняло решение об установлении дипломатических отношений с Китаем, которые отсутствуют между ними по причине признания центральноамериканской республикой суверенитета Тайваня.
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