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Президент Гондураса Кастро: Тегусигальпа установит дипотношения с КНР

Президент Гондураса Кастро: Тегусигальпа установит дипотношения с КНР

Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что правительство страны приняло решение об установлении дипломатических отношений с Китаем, которые отсутствуют между ними по причине признания центральноамериканской республикой суверенитета Тайваня.

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