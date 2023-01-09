Суд снял охрану товарного знака «Афиша»

Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) не изменил решение от 28 марта 2022 г., которое отменило охрану товарного знака «Афиша» для услуг по воспитанию, обеспечению учебного процесса, программированию и реализации товаров, пишут «Ведомости».
Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) не изменил решение от 28 марта 2022 г., которое отменило охрану товарного знака «Афиша» для услуг по воспитанию, обеспечению учебного процесса, программированию и реализации товаров, пишут «Ведомости».
Свежие комментарии