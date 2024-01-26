Тренер Семин: у Медведева большие шансы на победу на Australian Open

Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин поделился эмоциями от победы российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и объяснил, почему у россиянина хорошие шансы выиграть титул.