Менять или подождать: что говорят в шиномонтажках про грядущее похолодание и смену резины

Неделя почти летнего тепла в Екатеринбурге существенно повлияла на активность автолюбителей – в шиномонтажных мастерских возник повышенный спрос на замену зимней резины на летнюю, а также на балансировку колес и иные сопутствующие услуги.
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