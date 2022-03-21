Джеймс Харден не сыграет против «Майами»

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден пропустит сегодняшний домашний матч против лидера Восточной конференции «Майами», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

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