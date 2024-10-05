Сирийские войска подверглись 17 обстрелам в Идлибской зоне деэскалации

Позиции сирийских правительственных сил подверглись за сутки 17 обстрелам в Идлибской зоне деэскалации, 5 октября сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан первого ранга Олег Игнасюк.
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