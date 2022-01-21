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Председателем совета директоров «Крыльев Советов» стал профессор

Произошли в совете директоров и другие изменения. Депутат губдумы Александр Милеев покинул его, а вместо себя предложил Максима Симонова — влиятельного бизнесмена из Сызрани, который к тому же возглавляет Федерацию футбола Самарской области.

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