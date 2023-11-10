Политический эксперт Хангук: ЕС сделает Киеву подарок за переговоры с РФ

Специалист в сфере политологии Хангук Чже Сун Хун указал на тот факт, что утверждения представителей ЕК о важности старта переговорного процесса с Киевом относительно принятия в ЕС направлены на то, чтобы заставить Владимира Зеленского отказаться от мыслей об оккупации освобождённых регионов и приступить к разрешению противостояния в рамках диалога с Российской Федерацией.