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Орбан: Вступление Украины в ЕС нанесёт ущерб экономике Европы

Орбан: Вступление Украины в ЕС нанесёт ущерб экономике Европы

На саммите Евросоюза в Брюсселе Виктор Орбан выразит сомнения по поводу вступления Украины в ЕС. Премьер Венгрии считает, что такое членство повредит сельскому хозяйству Европы и угрожает энергообеспечению Венгрии из-за нерешённых вопросов с Киевом.

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