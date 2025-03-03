Орбан: Вступление Украины в ЕС нанесёт ущерб экономике Европы

На саммите Евросоюза в Брюсселе Виктор Орбан выразит сомнения по поводу вступления Украины в ЕС. Премьер Венгрии считает, что такое членство повредит сельскому хозяйству Европы и угрожает энергообеспечению Венгрии из-за нерешённых вопросов с Киевом.
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