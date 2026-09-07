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За рулем

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Ездим «по понятиям»: 10 неписаных правил

Ездим «по понятиям»: 10 неписаных правил

Несовершенство ПДД побуждает автомобилистов формулировать и доводить до сведения широкой общественности неписаные правила.

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