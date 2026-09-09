Батраков подтвердил переговоры о переходе в "ПСЖ"

Российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна рассказал о переговорах с французским «Пари Сен-Жермен», которые велись до его перехода из московского «Локомотива» в турецкий клуб.