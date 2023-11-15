Предвыборные интриги: суд разрешил Трампу баллотироваться на пост президента

Суд также проанализировал штурм Капитолия в 2021 году и степень причастности Трампа к этим событиям. Также были доказательства косвенное участия Трампа в нападении на Капитолий, однако, не смотря на это, мичиганский суд решил, что Трамп останется в первичных избирательных бюллетенях штата.
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