ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Павлова
    Дебильное название публикации, лишь бы привлечь внимание к никому не нужному факту.Билану пришло две...
  • Татьяна Рукодельцева
    Ну все льготы для мигрантов. Лишь бы больше приезжали, очень нужные специалисты. Мало их у нас совершают преступления...Новые льготы для ...
  • Надежда Никитина
    Полный маразм. Сама то многодетная или.....?Лишить женщин Рос...

Предвыборные интриги: суд разрешил Трампу баллотироваться на пост президента

Предвыборные интриги: суд разрешил Трампу баллотироваться на пост президента

Суд также проанализировал штурм Капитолия в 2021 году и степень причастности Трампа к этим событиям. Также были доказательства косвенное участия Трампа в нападении на Капитолий, однако, не смотря на это, мичиганский суд решил, что Трамп останется в первичных избирательных бюллетенях штата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх