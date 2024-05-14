Режим неблагоприятный: астраханские ученые все еще критически оценивают график сброса воды для рыбной полки

Очередное письмо в федеральное ведомство по этому поводу направил губернатор Игорь Бабушкин. Продолжается весеннее половодье в низовьях Волги, а с ним и исследования сотрудников Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») по оценке эффективности нереста полупроходных и туводных видов рыб.