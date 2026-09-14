Латвия и другие государства потеряли собственную промышленность, суверенитет и превратились в обслугу Евросоюза по причине ставки на европейские ценности и введения антироссийских санкций.
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