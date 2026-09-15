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Мировое обозрение

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Россия не будет останавливать СВО в случае возобновления диалога — заявление Лаврова

Россия не будет останавливать СВО в случае возобновления диалога — заявление Лаврова

Москва больше не рассматривает переговорный процесс как повод для паузы на фронте. Об этом прямо заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с послами, посвященной украинскому кризису.

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