Барнаульский школьник вошел в мировой топ сильнейших юных химиков

Девятиклассник принес своей команде золото на международной олимпиаде в Бразилии Девятиклассник из Барнаула вошел в мировой рейтинг сильнейших юных химиков, сообщили в телеграм-канале городского комитета по образованию.
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