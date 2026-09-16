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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гришин о матче ЦСКА против «Махачкалы»: «Скорее всего, будет ничья. Но армейцам нужна победа, потому что дальше пойдут «Краснодар», «Спартак» и «Динамо»

Бывший футболист ЦСКА, главный тренер «Банки» Александр Гришин высказался о матче армейцев против махачкалинского «Динамо» в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ.

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