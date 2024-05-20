Верховный правитель Ирана подтвердил гибель президента. Что известно об инциденте

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе. Вертолет, который перевозил Раиси и других высокопоставленных иранских чиновников, упал 19 мая в провинции Восточный Азербайджан, на северо-западе страны.
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