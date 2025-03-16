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Царьград

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Дэниел Дэвис: Украина упустила шанс на мирное разрешение конфликта

Дэниел Дэвис: Украина упустила шанс на мирное разрешение конфликта

Бывший полковник США Дэниел Дэвис заявил, что конфликт на Украине мог завершиться, если бы Киев принял предложения России о мирных соглашениях.

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