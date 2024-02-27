Альбина Разина представила нижегородский опыт по поддержке семейного предпринимательства в Госдуме РФ

Первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина представила региональный опыт по поддержке семейного предпринимательства на круглом столе «Семейный бизнес» комитета Государственной Думы Российской Федерации по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
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