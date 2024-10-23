Соратник Харрис Уолц: Маск скачет как угорелый на митингах в поддержку Трампа

Кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Тим Уолз раскритиковал поведение миллиардера Илона Маска на предвыборных мероприятиях Дональда Трампа, отметив, что тот «скачет как угорелый».
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