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Нет уверенности, что банковский сектор продолжит получать сверхприбыль до конца года

Нет уверенности, что банковский сектор продолжит получать сверхприбыль до конца года

По данным ЦБ, в сентябре 2024 г. прибыль банков составила 336₽ млрд (-23% м/м, +13,5% г/г, за вычетом ~20₽ млрд дивидендов, полученных от российских дочерних банков), фиксируем снижение относительно прошлого месяца (в августе — 435₽ млрд, за вычетом ~18₽ млрд дивидендов, полученных от российских дочерних банков), по сравнению с прошлым годом всё ещё в плюсе — 296₽ млрд в сентябре 2023 г.

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