Минобороны сообщило о перехвате четырех дронов ВСУ в двух областях

ТАСС/Александр Полегенько За ночь на 1 марта российские военнослужащие средствами противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили атаки четырех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской и Нижегородской областях.
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