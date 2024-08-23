Ровно полвека назад ЦРУ выпустило позже рассекреченный отчёт, в котором утверждалось, что ведущие климатологи наблюдают тенденцию к похолоданию

zlax Отчёт ЦРУ "Потенциальные последствия тенденций изменения численности населения, производства продовольствия и климата в мире" полувековой давности неоднократно ссылался на идею глобального похолодания, предложенную в те годы климатологами, при этом не рассматривая варианта глобального потепления.
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