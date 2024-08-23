Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Александр Иноземцев
    __________ ПОЯСНЕНИЕ __________ 😊 Автор (никнейм "Кухонные посиделки2") начинает текст с анекдота или высказывания и...Эти дикие русские...
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Ровно полвека назад ЦРУ выпустило позже рассекреченный отчёт, в котором утверждалось, что ведущие климатологи наблюдают тенденцию к похолоданию

Ровно полвека назад ЦРУ выпустило позже рассекреченный отчёт, в котором утверждалось, что ведущие климатологи наблюдают тенденцию к похолоданию

zlax Отчёт ЦРУ "Потенциальные последствия тенденций изменения численности населения, производства продовольствия и климата в мире" полувековой давности неоднократно ссылался на идею глобального похолодания, предложенную в те годы климатологами, при этом не рассматривая варианта глобального потепления.

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