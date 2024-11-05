Вырастет ли плата за свет с 1 января после введения "диапазонов потребления"?

В 2025 году введут пороговые значения объемов потребления электроэнергии В России с 1 января 2025 года начнут действовать диапазоны потребления электроэнергии, соответствующие пороговые значения накануне утвердило правительство РФ, пишет "Парламентская газета".
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