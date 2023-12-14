Apple M3 Max оказался мощнее RTX 4090, но есть нюанс M3 Max, самый передовой 3-нанометровы...

Apple M3 Max оказался мощнее RTX 4090, но есть нюансM3 Max, самый передовой 3-нанометровый чип (SoC) от Apple, спроектированный для Mac, привносит улучшения в многоядерную производительность, превосходя M2 Ultra, и обеспечивает конкурентоспособную производительность графического процессора с 40 ядрами по сравнению с ноутбучной RTX 4080… источник.