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Русская Семёрка

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«Белобилетники» каких призывников в СССР никогда не брали в армию

В советском военном лексиконе слово «белобилетник» звучало как приговор. Официально оно означало человека, полностью освобождённого от воинской обязанности по состоянию здоровья — категория «Д» в современной классификации.

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