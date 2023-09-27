Там они принесут больше пользы – Кон об отказе единороссов от мандатов в Заксобр

Спикер Заксобрания Забайкальского края Юрий Кон во время пресс-подхода прокомментировал отказ от мандатов в региональный парламент депутатов Госдумы Александра Скачкова и Андрея Гурулёва, сенатора РФ Баира Жамсуева и сити-менеджера Читы Инны Щегловой.