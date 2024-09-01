Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев является лучшим голкипером чемпионата России и ни в чем не уступает Евгению Латышонку, заявил заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин.
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