Фестиваль NISMO вернется на Fuji Speedway в декабре

Nissan Motor Co., Ltd. и Nissan Motorsports & Customizing Co., Ltd. (NMC) рады объявить о проведении фестиваля NISMO 2024, который запланирован на 1 декабря на автодроме Fuji International Speedway в Сидзуоке, Япония.
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