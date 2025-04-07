Командир батальона группировки "Центр" Даба Бадмажапов рассказал РИА Новости, что пятеро солдат Вооруженных сил Украины попытались сдаться в районе населенного пункта Успеновка на красноармейском направлении, но их ликвидировали свои же.
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