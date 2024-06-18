Как провести День летнего солнцестояния, ритуалы и техники загадывания желаний

День летнего солнцестояния — это уникальный момент, наполненный мощной энергетикой. В этот день можно не только загадать свои сокровенные желания, но и провести ритуалы, которые помогут изменить жизнь к лучшему.
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