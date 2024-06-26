На юге Киргизии прозвучал приговор, который вызывал недоумение в России

Араванский районный суд на юге Кыргызстана приговорил члена Высшей народной организации России к пяти годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте за рубежом, сообщила пресс-служба Ошского райсуда.
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