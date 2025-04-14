В Кремле не стали говорить о демонстрации "Орешника" на параде 9 мая

РИА Новости/Кристина Кормилицына Вопрос о том, будет ли демонстрироваться ракетный комплекс "Орешник" на параде в День Победы 9 мая необходимо задавать министерству обороны России, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.