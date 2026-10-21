Россия рассчитывает на дополнительные разъяснения Казахстана по новым правилам въезда, которые затрагивают граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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