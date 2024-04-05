СК усматривает связь между терактом в «Крокусе» и проведением СВО

Данные, которые были обнаружены в мобильных телефонах обвиняемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», могут свидетельствовать о связи между нападением на концертный зал и проведением спецоперации.
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