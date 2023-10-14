Reuters: ЦАХАЛ должен расследовать гибель оператора Абдаллы

Руководство информационного агентства Reuters обратилось с призывом к руководству Армии обороны Израиля провести тщательно и быстро расследование гибели оператора агентства Исама Абдаллы после обстрела на юге Ливане.
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