Рецепт подсмотрели в советской кулинарной книге: горбуша под бальзамической шубой

Для маринования горбушу как правило не берут, рыба считается суховатой. Но в старых кулинарных книгах есть простое решение этой проблемы: под бальзамическим маринадом горбуша получается невероятно мягкой и сочной.
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